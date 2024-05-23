أوكرانيا: مقتل 497700 جندي روسي منذ بدء الحرب في فبراير 2022

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن روسيا فقدت 497700 جندي في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت".

ويشمل هذا العدد 1330 قتلى من القوات الروسية خلال اليوم الماضي.

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا 7622 دبابة و 14748 مركبة قتالية مدرعة و 17513 مركبة و12860 نظام مدفعية و1077 نظام إطلاق صاروخي متعدد و813 نظام دفاع جوي و355 طائرة و326 طائرة هليكوبتر و10391 طائرة بدون طيار (مسيرات) و27 سفينة وغواصة واحدة.