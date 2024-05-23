المكسيك.. مقتل وإصابة 19 شخصا بينهم مرشح رئاسي خلال مؤتمر انتخابي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 19 شخصا في المكسيك بينهم المرشح الرئاسي خورخي ألفاريز جراء انهيار مسرح في مؤتمر انتخابي.

وتسببت الرياح القوية في الإطاحة بمنصة في تجمع سياسي في منطقة سان بيدرو جارزا جارسيا الغنية بولاية نويفو ليون الشمالية المكسيكية.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نقلًا عن حاكم نويفو ليون الذي كان في مكان الحادث، على تويتر: "تم الإبلاغ عن أربعة قتلى و15 إصابة".

ونشر ماينز بيانا أشار فيه إلى أنه كان على المسرح عندما وقع الانهيار وتم نقله إلى مستشفى محلي وقال لاحقًا إنه عاد إلى مكان الحادث محاولًا المساعدة في الجهود المبذولة هناك.

كتب ماينز: “بعد الحادث الذي وقع في سان بيدرو جارزا، حيث أدت عاصفة من الرياح إلى انهيار المسرح الذي كنا فيه، انتقلت إلى مستشفى سان خوسيه أنا بخير وعلى تواصل مع جهات الدولة لمتابعة ما حدث الشيء الوحيد المهم الآن هو رعاية ضحايا الحادث”.