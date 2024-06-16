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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي "المخا" باليمن

البحرالأحمر
البحرالأحمر
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرًا يكشف عن وجود حادث على بُعد 40 ميًلا بحريًا جنوب المخا في اليمن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وشددت هيئة التجارة البحرية البريطانية على أن السُلطات تقوم بالتحقيق في الحادث، ناصحة السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة التي تم رصد الحادث فيها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أكدت أن جماعة الحوثي، استهدفت سفينة مملوكة لأوكرانيا في البحر الأحمر، بهجومين صاروخين منفصلين.

وتسبب الهجوم وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، في احتراق السفينة بالكامل، ما دفع طاقمها للتخلي عنها.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المخا اليمن