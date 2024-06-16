أوكرانيا: روسيا تقصف زابوروجيا 424 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت المنطقة 424 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - أن روسيا هاجمت سبع مستوطنات في المنطقة 424 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأضاف أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 213 طائرة بدون طيار،مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

وأشار فيدوروف، إلى أن القصف أسفر عن تضرر مبان ومنشآت مدنية، أنه لم تقع خسائر في صفوف المدنيين.

