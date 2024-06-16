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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل ضابط وجندي خلال معارك بشمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة

جنود اسرائيليين
جنود اسرائيليين
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بمقتل ضابط وجندي خلال المعارك شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل ثمانية من عناصره في رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضح أن ناقلة جند من نوع "نمر" استهدفت بقذيفة مضادة للدروع ما أدى إلى مصرعهم على الفور.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 254 يومًا على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة "تجويع السكان" ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

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