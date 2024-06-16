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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

وفد الكنيسة الأرثوذكسية
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنيء المحافظ بعيد الاضحى
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استقبل أشرف عطية محافظ أسوان الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وعبر أشرف عطية عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية ،مشيراً إلى أن روح الإخاء والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى هذه المحافظة العريقة .

أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها

ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهانى لمحافظ أسوان بهذه المناسبة ، مؤكدين أن أسوان تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية، وتكامل مع ذلك الدور الإنسانى الذى يقوم به محافظ أسوان فى تقديم أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بما يساهم فى رسم الفرحة والسعادة على وجوههم .

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IMG-20240616-WA0025
IMG-20240616-WA0026
IMG-20240616-WA0026
الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس التهنئة عيد الاضحى المبارك محافظ أسوان وفد الكنيسة الأرثوذكسية أخبار محافظة أسوان