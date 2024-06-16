محافظ القليوبية يقدم التهنئة للأيتام والمسنين والمرضى بمناسبة عيد الأضحى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

بدأ محافظ القليوبية جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمى وبنها للتأمين الصحي، مُقدمًا التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرص المحافظ على تقديم الورود والهدايا، متمنيًا لهم عيداً سعيداً مليء بالخير والبركات عليهم وعلى أسرهم وعلى مصرنا الغالية.

كما اطمأن "المحافظ" على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وانتظام العمل والجاهزية بأقسام الاستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ خلال أيام العيد، مُقدماً تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية، مُشيدًا بالجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية.

كما زار محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، مؤسستي الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام للاستمتاع بالعيد، مؤكدًا حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وحرص "المحافظ" على الاستماع للأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائمًا.

ثم توجه "الهجان" ومُرافقيه لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديراً لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدمًا لهم الهدايا والورود.

كما حرص على التحدُث مع نُزلاء الدار والاطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معرباً عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، لافتاً إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مُشيداً بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مُقدما الشكر لجميع القائمين عليها، مطالباً المسئولين عن الدار بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنُزلاء ، وتلبية كافة مطالبهم، مؤكداً على تقديم كافة سُبُل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.

جولة محافظ القليوبية

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