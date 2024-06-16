بعد صلاة عيد الأضحى.. احتفالات داخل نادي المهندسين بالإسكندرية

سيطرت حالة من البهجة والسرور بين المهندسين بالإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الأضحى الذي نظمها نادي المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ضمن مشاركة واسعة من المهندسين وأسرهم للمرة الرابعة على التوالي.

عمت أجواء بهجة وسرور وتلاها كرنڤال العيد الذي نُظم وسط مشاركة كبيرة من المهندسين وأسرهم خلال أول يوم للعيد.

تضمن الكرنفال العديد من الفقرات و الأنشطة المتنوعة بشكل مجاني، حيث بدأت بفرقة مراكش وألعاب متنوعة كهربائية و نطاطة للأطفال، سينما 9D، سينما أطفال، رسم للأطفال، شخصيات كرتونية ومسرح العرائس.

وكان قد شارك الدكتور هشام سعودي وأعضاء مجلس النقابة والنادي فى أداء صلاة عيد الاضحى المبارك وتمنوا للمهندسين وأسرهم قضاء وقت ممتع مع أسرهم داخل نادي المهندسين بالإسكندرية وقضاء إجازة سعيدة.

كما توجه" سعودي " بالشكر لمجلس إدارة النادي علي دعمهم لتلك الفعاليات التي أدخلت السرور والبهجة علي رواد النادي وكذلك جميع المشاركين في الإعداد و التنظيم بالتعاون مع لجنة العلاقات العامة و الإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

وذلك بحضور المهندس محمد فتح الباب أمين النادي، المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة وأعضاء مجلس النقابة، المهندس باسل ياسر، المهندس محمد سعيد.