محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أطفال مستشفي مركز الأورام، بمدينة كفرالشيخ، ليشاركهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب للأطفال، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واطمئن محافظ كفر الشيخ، على الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى مركز الأورام.



قال محافظ كفرالشيخ، إن مستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، يقدم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذى يعد من أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدة بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأطباء المتخصصين فى علاج أورام الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى ،وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسى) وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذرى، وقسم العلاج الكيماوى مجهز بـ 40 كرسي وفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذى تم تدريبهم بمستوى عالي يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة فى التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذى يشمل معمل الهستوباثولوجى والكيميا والبارا والميكروبيولوجي، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتى تعمل بقوة 124 سرير ( داخلى - جراحة – باطنة – أطفال )، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير (عناية مركزة- متوسطة - جراحة – باطنة)، وقسم مناظير الجهاز الهضمى (علوية - قولون - قنوات مرارية )، كما يتضمن 10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، لافتاً إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، مشيدًا بالتجهيزات المتميزة والخدمات الطبية والأجهزة المتقدمة داخل المستشفى.

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