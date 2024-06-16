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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتابع سير وانتظام العمل بمقر مجمع المواقف

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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 تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سير وانتظام العمل في مجمع المواقف بأشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف.

 رافقه عيد القماش، مدير مشروع المواقف، ووحدة مرور أشمون، حيث تم تفقد مدى الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة لكافة وسائل المواصلات في أشمون، بهدف التصدي لجشع بعض السائقين وضمان انتظام حركة المرور.

وجه النمر مدير مشروع المواقف بضرورة وضع الملصق الخاص بالسيارات الذي يتضمن خط السير والأجرة المقررة، والتأكيد على المتابعة الدورية لهذه التوجيهات.

 كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين.

الحملات الرقابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اول ايام عيد الاضحي المبارك تعريفة الركوب عيد الاضحى المبارك