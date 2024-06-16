رئيس أشمون يتابع سير وانتظام العمل بمقر مجمع المواقف

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سير وانتظام العمل في مجمع المواقف بأشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف.

رافقه عيد القماش، مدير مشروع المواقف، ووحدة مرور أشمون، حيث تم تفقد مدى الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة لكافة وسائل المواصلات في أشمون، بهدف التصدي لجشع بعض السائقين وضمان انتظام حركة المرور.

وجه النمر مدير مشروع المواقف بضرورة وضع الملصق الخاص بالسيارات الذي يتضمن خط السير والأجرة المقررة، والتأكيد على المتابعة الدورية لهذه التوجيهات.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين.