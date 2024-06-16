ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الهلال الأحمر يوزع بالونات وهدايا في حدائق دمياط

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وزع أعضاء ومتطوعي الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط البالونات والشيكولاته والهدايا على الأهالي في الحدائق والمتنزهات العامة في كلا من مدينة دمياط ومدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة في صباح اول ايام عيد الاضحى في دمياط .

كما شارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط في حملات الدعم النفسي والتوعية  والتأمين الطبي بميدان الساعة بدمياط و الحديقة المركزية بدمياط الجديدة  

وشهد ميدان الساعة في محافظة  دمياط تجمهر الآلاف من الأهالي للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى عقب انتهاء صلاة العيد حيث شهد ميدان الساعة لدمياط توزيع البالونات والحلوى على الأهالي والأطفال وسط الأغاني الشعبية والاحتفالية .

كما قام أعضاء وفرق الهلال الأحمر المصري في دمياط بتأمين الاحتفالات في ميدان الساعة في دمياط .

كما قدم كلا من  الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط  الجديدة ، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك  ، بعد أن قام  سكان ورواد المدينة بأداء  شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك  بساحة الحديقة المركزية بالمدينة .

 

 
 

دمياط الهلال الاحمر المصري اخبار محافظة دمياط إجازة عيد الاضحى أيام عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى مدينة دمياط الجديدة مدينة رأس البر