الهلال الأحمر يوزع بالونات وهدايا في حدائق دمياط

وزع أعضاء ومتطوعي الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط البالونات والشيكولاته والهدايا على الأهالي في الحدائق والمتنزهات العامة في كلا من مدينة دمياط ومدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة في صباح اول ايام عيد الاضحى في دمياط .

كما شارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط في حملات الدعم النفسي والتوعية والتأمين الطبي بميدان الساعة بدمياط و الحديقة المركزية بدمياط الجديدة

وشهد ميدان الساعة في محافظة دمياط تجمهر الآلاف من الأهالي للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى عقب انتهاء صلاة العيد حيث شهد ميدان الساعة لدمياط توزيع البالونات والحلوى على الأهالي والأطفال وسط الأغاني الشعبية والاحتفالية .

كما قام أعضاء وفرق الهلال الأحمر المصري في دمياط بتأمين الاحتفالات في ميدان الساعة في دمياط .

كما قدم كلا من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، بعد أن قام سكان ورواد المدينة بأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الحديقة المركزية بالمدينة .



