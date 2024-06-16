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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى

وفد كنيسة الأقباط
وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك
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قدم وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه القمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان قدم اللواء أشرف عطية شكره لزيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة .

روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران

وأكد أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

فيما أشار الأنبا عمانوئيل إلى أننا نحرص على تبادل التهانى مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة، لافتاً إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين .

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