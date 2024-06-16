جيش الاحتلال: لا وقف للأعمال القتالية بغزة والعمليات العسكرية مستمرة في رفح الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه لا وقف للأعمال القتالية جنوبي قطاع غزة والعمليات العسكرية مستمرة في رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت قد اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك اليوم ، بالتزامن مع توافد الفلسطينيين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقامت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بالدخول إلى محيط قبة الصخرة، ومنعت المئات من الشباب من الدخول لصلاة العيد عبر باب العامود.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأهالي في باب المجلس، بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى لصلاة عيد الأضحى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية، وأطلقت الغاز المُسيل للدموع والرصاص الحي في اتجاه الفلسطينيين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم الاحتلال بلدات جيوس وحبلة وعزبة سلمان قضاء قلقيلية، كما أكد الإعلام الفلسطيني قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام سبسطية غربي نابلس في الضفة الغربية، وأطلق الغاز المُسيل للدموع والرصاص في اتجاه الفلسطينيين.