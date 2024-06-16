ألاف المسلمين بالنمسا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى ألاف المسلمين في النمسا صلاة عيد الأضحى المبارك في المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتضمنت خطبة العيد شرحا لمعاني وقيم وفضائل عيد الأضحى المبارك.

كما أقيمت صلاة العيد أيضا في النادي المصري بالعاصمة النمساوية فيينا بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وأبناء الجالية.

وحرص عدد من كبار قيادات الدولة في النمسا على تهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك في مقدمتهم الرئيس ألكسندر فان دير بيلين وحاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج.

وتمنى المسئولون لمسلمي النمسا عيدا سعيدا ومباركا وأن تظل البلاد رمزا للتعايش والتسامح بين اتباع كافة الديانات والثقافات.

أقيمت الصلاة وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر المركز الإسلامي الذي يقع على نهر الدانوب لتأمين المصلين.

ويعتبر الإسلام ثاني أكبر الديانات في النمسا وأسرعها نموا، وتعد الجالية التركية أكبر الجاليات الإسلامية في البلاد، والجالية السورية أكبر الجاليات العربية في النمسا بسبب تدفقات الهجرة في السنوات الأخيرة.