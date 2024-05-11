بتكلفة 34 مليون جنيه.. رصف طريق "الطرانة- المنطقة الصناعية" بحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

وتابعت مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندسة كريمة عاشور، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب، أعمال تنفيذ توسعة واحلال الطريق المؤدى للطرانة بداية من كوبرى فاروق حتى المنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.