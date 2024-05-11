التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبلدية المحلة بالدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي ونظريه بلدية المحله في المباراة التي تجمعهما حاليا ، على استاد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأهلي :

وجاء التشكيل كالٱتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام شعبان- مؤمن راضي- وحيد محسن- بنجامين إيتوك- نور الزموري.

خط الوسط: أحمد رضا- أحمد سليمان- محمد رجب.

خط الهجوم: ماجد هاني- محمد أميسي.