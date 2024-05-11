إصابة 6 في انقلاب ميكروباص بطريق أجا في الدقهلية

اصيب 6 اشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق (المنصورة - أجا) أمام قرية نفيطة التابعة لمركز المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى أجا العام لتلقي العلاج.

اصابة 6 في انقلاب ميكروباص بطريق أجا في الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب ، مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق (المنصورة - أجا) امام قرية نقيطة و اصابة 6 أشخاص.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات الى موقع الحادث ونقل المصابين الى مستشفى المصورة الدولي.

وتبين ان المصابين هم: "منه خيري محمد النمس 20 عامًا، نوسا الغيط أجا كسر بالحوض ، خلود محمد محمد نعمان 20 عامًا، نوسا الغيط أجا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، اسلام عبد العال السيد 35 عامًا، ومقيم قرية نوسا الغيط أجا جرح متهتك بالزراع الايسر ، ساره ابراهيم عبد الواحد 30 عامًا، مقيمة نوسا الغيط أجا ومصابة خلع بالكتف الايسر و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،سامح ابراهيم عبد الواحد 24 عامًا، مقيم نوسا الغيط مركز أجا ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،اسامه السيد سعيد مجاور 35 عامًا، بلجاي مركز المنصورة بكدمات بالجسم و نزيف بالبطن .

جرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج و اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.