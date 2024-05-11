ضبط عاطل فى الدقهلية ابتزّ سيدة جنسيًا وهددها بنشر صورها الخاصة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظ الدقهلية القبض على عاطل بعد قيامه بابتزاز وتهديد سيدة مقيمة قرية كوم النور مركز ميت غمر وابتزازها وطلب علاقة جنسية معها مقابل عدم نشر صورها الخاصة ومقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمأمور مركز شرطة ميت غمر بقيام «نادية.ح.م.غ»،27 عامان ومقيمة قرية كوم النور دارة المركز بتحرير بلاغ تتهم فيه»محمد.ي.م.ح»،27 عاما، بدون عمل ومقيم بذات القرية بإرسال رسائل لها تتضمن مقطع فيديو وصور خاصة بها وعبارات سب وقذف وطلب إقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم ويفحصه عثر على دلائل ارتكابه الواقعة.

بمواجهته بما نسب إليه من اتهامات اعترف بارتكابه الواقعة وابتزازه للمجني عليها مقابل إقامة علاقة جنسية معها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8140 لسنة 2024 جنح مركز ميت غمر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



