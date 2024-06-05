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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش مشاكل البريد

اتصالات النواب
اتصالات النواب
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تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
-  طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين القشاش، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد دكما ونجاتى وأيضًا قرية طبندى – كفر طبندى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
-  طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر افتتاح مكتب بريد مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية رغم الانتهاء منه.
- طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية توفيق، بشأن سرعة إنهاء إجراء الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 34 بحوض داير الناحية بقرية بطينة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
- طلبي النائب النائب محمد إسماعيل: بشأن عدم استلام وتطوير مكتب بريد أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية، وتأخر إنشاء مكتب بريد كوبري الناموس قبلي طريق المحمودية بمحافظة الإسكندرية.
- طلبي الإحاطة المقدمان من النائب محمود قاسم، بشأن إنشاء مكتب بريد الثمانيات بمنطقة أبيس الثامنة – محرم بك بمحافظة الإسكندرية. 

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي 7 طلبات إحاطة