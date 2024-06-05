اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش مشاكل البريد

تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين القشاش، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد دكما ونجاتى وأيضًا قرية طبندى – كفر طبندى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر افتتاح مكتب بريد مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية رغم الانتهاء منه.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية توفيق، بشأن سرعة إنهاء إجراء الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 34 بحوض داير الناحية بقرية بطينة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- طلبي النائب النائب محمد إسماعيل: بشأن عدم استلام وتطوير مكتب بريد أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية، وتأخر إنشاء مكتب بريد كوبري الناموس قبلي طريق المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

- طلبي الإحاطة المقدمان من النائب محمود قاسم، بشأن إنشاء مكتب بريد الثمانيات بمنطقة أبيس الثامنة – محرم بك بمحافظة الإسكندرية.