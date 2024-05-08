بتهمة الابتزاز.. القبض على عقيد شرطة سابق فى الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عقيد شرطة بالمعاش"أنهيت خدمته"، بعد قيامه بابتزاز عدد من الشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم التشهير والإساءة لهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من عصام محمود عبدالحميد ، محامي، 57 عاما، ومقيم شارع محمد فريد منطقة أول المنصورة، بتضرره من المدعو "أحمد.ع.ع"، 45 عاما، عقيد شرطة سابق ومقيم شارع العروبة بنطاق قسم ثان المنصورة ، وقيامه بتهديده وإبتزازه والقصد من ذلك التشهير والإساءة لسمعته وشخصيات عامة داخل مدينة المنصورة والضغط عليهم نظير التحصل على مبالغ مالية وطلب عضوية بأحد الأندية الشهيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.