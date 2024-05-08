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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غرق شاب داخل بحيرة المنزلة في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه غرقاً اليوم الأربعاء، في بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ووفقاً للبيانات الأولية، فقد جُرّف الشاب، البالغ من العمر 13 عاماً، أحمد محمد السيد معاطي إبراهيم الحوت، من قبل التيار أثناء استحمامه في البحيرة.

تم انتشال جثمان الشاب ونقله إلى مشرحة مستشفى المطرية، حيث تخضع القضية للتحقيق من قبل النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تلقّت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مستشفى المطرية يفيد بوصول جثمان شاب ادّعى ذووه غرقه في بحيرة المنزلة.

انتقلت على الفور قوة من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص مصرع الشاب أحمد محمد السيد معاطي إبراهيم الحوت، 13 عاماً، ومقيم بشارع نجيب سرحان في البر الثاني.

وتمّ نقل جثمان الشاب إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى المطرية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة بالحادث، وتولت التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة.

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