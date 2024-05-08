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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخص غرقا جرفه التيار أثناء الاستحمام فى ترعة بالدقهلية

قوات الإنقاذ النهرى
قوات الإنقاذ النهرى أثناء انتشال الجثمان
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين؛ إذ جرفه التيار أثناء الاستحمام وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من الأهالى بمصرع شاب غرقا بترعة البوهية حيث جرفة التيار أثناء الإستحمام هربا من حرارة الجو.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث تمكنوا من انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه يدعى محمد حمدى محمد سيد احمد درويش 16 عاما ومقيم حى أبة فندى بمدينة السنبلاوين.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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