تعليم الدقهلية: الانتهاء من جميع الاستعدادات  لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني غدا الأربعاء

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها غدا الأربعاء الموافق ٨ مايو الجاري وذلك في إطار اهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات .

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الإمتحانية، مؤكدا على أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب والأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني .

وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة مؤكدا على أن أي خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه مدير المديرية مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يومياً خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ما يزيد عن مليون طالب وطالبة متقدم للصف الرابع الابتدائي ١٤٥٧٩٩ طالب وطالبه والصف الخامس ١٤١٧٥٧ طالب وطالبه والصف السادس ١٣٨٨٢٣ بإجمالي ٤٢٦٣٧٩ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية ومتقدم للمرحلة الإعدادية بالصف الأول الإعدادي ١٤٠٤٩٩ الف طالب وطالبة والصف الثاني الإعدادي١٣١٦٨٧ الف طالب وطالبة والصف الثالث الإعدادي عام 108390 والصف الثالث الإعدادي المهني 1601 بإجمالي 382177 والمرحلة الثانوية بالصف الأول الثانوي ٧٢٠٢٢ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي ٦٣٦٧٣ طالب وطالبة بإجمالي ١٣٥٦٩٥ ومتقدم للتعليم الفني ٣١ الف ٢٥٩ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي الفني ( تجارى ٩٥٦١ وفندقي ٦٣٩ وصناعي ١٨٣٦٣ وزراعي ٢٥٤٢ و١٥٤ we التكنولوجيا) ومتقدم للصف الثاني الثانوي الفنى٣٨ الف ١٢٠ طالب وطالبة( تجارى ١١٧٧٨ وفندقي ٩٨٩طالب وطالبة وصناعي ٢٢٢٢٢ وطالب وطالبه وزراعي ٢٩٥٣ طالب وطالبة و١٧٨طالب وطالبة بمدارس we التكنولوجيا) بإجمالي ٦٩ الف ٣٧٩ طالب وطالبة.