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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جرفه التيار.. مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة البحر الصغير بالدقهلية

جانب من اعمال انتشال
جانب من اعمال انتشال الجثمان
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لقى شخص اليوم الإثنين مصرعه غرقا فى مياه ترعة البحر الصغير الماره أمام قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالى قرية ميت حديد التابعة للمركز يفيد بغرق شخص فى مياه ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية أثناء الاستحمام احتفالا بشم النسيم .
وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ جرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه يدعى احمد ابراهيم محمود العدل ٢٠ عاما ومقيم قرية ميت حديد التابعة للمركز  .
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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