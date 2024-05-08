بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

شهد طريق بسنديلة الجوادية بنطاق مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء حادث تصادم دراجتين بخاريتين مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق بسنديلة الجوادية ووجود مصابين.

و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من خالد محمد عبدالسلام 24 عاما بكسر بالفخذ الايسر وهاني عبد الناصر شحاته 22 عاما بكسر مضاعف بالفخذ الايسر ومقيمان دملاش ببلقاس والسيد السيد عبد الاله 23 عاما بكسر مضاعف بالساق اليسري والعضد الايسر وعبدالرحمن احمد عبد الرحمن 24 عاما باشتباه كسر بالركبه اليسري ومحمود ابراهيم يونس 26 عاما بكسر مضاعف بالركبة اليسري ومقيمين شربين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات