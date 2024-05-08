ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق بسنديلة  الجوادية بنطاق مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء  حادث تصادم دراجتين بخاريتين مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق بسنديلة الجوادية ووجود مصابين.
و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من خالد محمد عبدالسلام 24 عاما بكسر بالفخذ الايسر وهاني عبد الناصر شحاته 22 عاما بكسر مضاعف بالفخذ الايسر ومقيمان دملاش ببلقاس والسيد السيد عبد الاله 23 عاما بكسر مضاعف بالساق اليسري والعضد الايسر وعبدالرحمن احمد عبد الرحمن 24 عاما باشتباه كسر بالركبه اليسري  ومحمود ابراهيم يونس 26 عاما بكسر مضاعف بالركبة اليسري ومقيمين شربين.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الدقهلية حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مركز بلقاس مركز شرطة بلقاس مستشفى بلقاس