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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

شم النسيم.. توزيع الحلوى والبيض الملون والألعاب بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

مستشفى الاطفال جامعة
مستشفى الاطفال جامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم مع المرضى
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احتفلت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، بقيادة دكتور أشرف الشرقاوي مدير المستشفى بشم النسيم بطريقة خاصه حيث جرى إعداد وجبات خاصة للأطفال المحتجزين بمختلف أقسام المستشفى مساهمة منهم للتخفيف عن الأطفال ومشاركتهم الاحتفالات رغم ظروف مرضهم.

ضمت الوجبات البيض الملون الذي حرصوا على تلوينه بطريقة مميزه على شكل طائر الفلامنكو وشكل ذهب وشكل اناناس بالاضافه الى الحلوى و الترمس والبيتزا والشيكولاتة و ألعاب لإسعاد الأطفال.

وكان قسم التغذية بالمستشفى مع قسم العلاقات العامة بالتعاون مع عدد من المتطوعين قد أعتادوا على إعداد وجبات خاصة للأطفال في هذا أليوم تتناسب مع ظروفهم الصحية.

كما قام قسم الحدائق بالمستشفى بإعادة ترتيب الازهار والورود الموجوده بالحديقة على شكل ورده وبداخلها جملة “ عيد الربيع٢٠٢٤ … اطفالنا أزهارنا ” .

ووجهت الصفحة الرسمية للمستشفى الشكر للمتطوعين نيفين السماحي ومحمد رمضان لمشاركتهم في الإعداد للاحتفال بشم النسيم للأطفال بالمستشفى.

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