الدفاع المدني بغزة: انتشال 5 شهداء بعد استهداف الاحتلال منزلًا شمال القطاع

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة، اليوم الإثنين، أنه تمكن من انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "البطران" شمال غزة.

خرجت مسيرات حاشدة في مدينة طولكرم ومخيميها تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وردد المشاركون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما انطلقت مسيرة أخرى من مدينة جنين ونظموا المحتجين وقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقف الفوري للعدوان إسرائيلي على غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع مجزرة في رفح الفلسطينية بمنطقة تؤوي آلاف النازحين ، وأوضحت أن مشاهد المصابين والشهداء مروعة مع عدم وجود مستشفيات ووصفت الوضع بأنه "صعب للغاية" .

وقالت أن هناك نحو 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.