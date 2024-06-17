دفن في أطهر بقاع الأرض.. وفاة سابع مواطن من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

شهدت محافظة الفيوم وفاة سابع حاج من أبنائها خلال أداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ويدفن في الأراضي المقدسة حسب وصيته لأبنائه.

قال أحد أقارب الفقيد، أن الحاج يُدعى فارس عبد العال عطية، من قرية الغرق، التابعة لدائرة مركز إطسا، تُوفي اليوم خلال أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم دفنه في الأراضي المقدسة بالبقيع.

يُذكر أن محافظة الفيوم فقدت 6 حجاج آخرين في السابق خلال أدائهم مناسك فريضة الحج وجميعهم تم دفنهم في الأراضي المقدسة.

وفي وقت سابق توفت الحاجة سامية صديق الشيمي ابنه مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء تأديتها مناسك الحج علي جبل عرفات.

كما توفيت الحاجة مها علي عثمان، من قرية الحامولى التابعة لمركز يوسف الصديق، أثناء أداء مناسك الحج علي جبل عرفات، وتوفي أيضا الخاص عثمان سليمان الجبه، معلم بالتربية والتعليم بالمعاش بقرية فيدمين بمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، أثناء أداء فريضة الحج، كما توفي الحاج محسن ثابت.