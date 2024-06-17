بني سويف عطشانة.. الأهالي: انقطاع المياه عن بعض القرى بالأسبوع.. والشركة: الكهرباء السبب

تشهد العديد من قرى ومراكز محافظة بني سويف المختلفة، أزمة انقطاع مياه الشرب، والتي يعيشها مواطنو هذه القرى ما بين الانقطاع الدائم وضعف التدفق، وعدم وصول المياه للقرية بالأيام بل وصل إلى أكثر من أسبوع، واشتكى أهالي هذه القرى بسبب الانقطاع، بل وصلت الأزمة أيضا إلى بعض المناطق في المدن، مما أدى إلى لجوئهم إلى الطلمبات الحبشية والتي انتشرت داخل القرى كحل لتوفير المياه، وتجمع الأطفال والسيدات حول الطلمبات التي تسحب مياهها من باطن الأرض، حيث مياه الصرف الزراعي والصحي.

وتفاقمت الأزمة دون وجود حل، مما أدى إلى كثرة صراخ ونداء أهالي هذه القرى، بإقالة المتسبب في تفاقم تلك الأزمة وحل أزمة انقطاع المياه في العديد من قرى المحافظة.

"البوابة نيوز"التقت الأهالي، ففي البداية أوضح رمضان ابو إسماعيل أحد أهالي قرية منيل موسى التابعة لمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة قائلا : "كعادتي أحب قضاء إجازة عيد الأضحى في قريتي منيل موسي، لكن انقطاع المياه جعلها اجازة ليست سعيدة نهائيا، لأنه أمر غير مقبول تماما أن تحرم قرية بأكملها ضمن مجموعة قرى بالمركز أيام عديدة محرومة من مياه الشرب ويصبح الحل توفير سيارة مياه أو سيارتين واللي عايز يقف في الدور وهو ونصيبه .

وأوضح أبو اسماعيل، ان الأجهزة المعنية لا ترضى أبدا بما يحدث، ولا بد أن يكون فيه تدخل سريع من رئيس الوزراء أو المحافظ لحل هذه المشكلة، مؤكدا إنه أمر صعب جدًا أن أهالي هذه القري يظلوا من غير مياه، خصوصا أن البدائل أصبح طريقة سريع للوصول إلي محطات الموت البطئ (الفشل الكلوي لا قدر الله) حال الاعتماد علي مياه طلمبات لا تصلح أبدا حتي للإستحمام، علي حد قوله.

أحد المواطنين: دورت على زجاجات مياه معدنية يوم العيد وملقتش

واستنكر تمام عبدالحفيظ، احد المواطنين من قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، أزمة انقطاع المياه، قائلا "المسئول اللي قاعد مش عارف يحل يقدم اعتذاره ويترك مكانه دي حياة ناس مش تهريج واللي مش قد الشيلة يسيبها الناس بتموت رابع يوم على التوالي مفيش نقطة مياه نشربها" .

وأردف عبد الحفيظ قائلًا: في أول أيام عيد الأضحى المبارك ظللت ابحث في المحلات عن زجاجات مياه معدنية لكي اقوم بشرائها لأولادي، مؤكدًا أن الأطفال تبكي من العطش مردفا "ده ميرضيش ربنا ولا حتى يرضى حد، عشان نبقى بلد النيل، ومسؤول شركة المياه يرد أن سبب الأزمة كثرة الاستخدام في العيد، والأمر من ذلك أن المسافة التي بين النيل والقرية 3 كيلو ويخرج علينا قائلا" زيادة استهلاك وأنه هيرسل سيارة مياه للقرية.

وأشار طارق الجبالي، احد المواطنين من مركز ناصر، أن انقطاع المياه لفترات طويلة بالمركز امتدت لأيام وعلى الرغم من شكوانا، واستفساراتنا عن سبب الانقطاع، الا أن مسئولي شركة المياه ببني سويف، يقولون لا توجد لديهم أعطال، قائلا ما دام مفيش عطل، يجب إقالة مسئولي الشركة وكل من تقاعس وتسبب في تلك الأزمة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ترد علي الأهالي

ومن جانبها أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بيانا للرد على الأهالي وتوضيح سبب أزمة انقطاع المياه في القرى، قالت من خلاله أن عدم استدامة خدمة مياه الشرب ببعض المناطق نظرا لوجود تخفيف أحمال من قبل شركة الكهرباء مما أدى إلى عدم انتظام تشغيل المحطات وكذلك إرتفاع درجات الحرارة بجانب الاستهلاك المتضاعف لإستخدام المياه مما أدى إلى الضغط على الشبكة خلال إجازة العيد الأضحى.

وبعد صدور البيان انتقد الأهالي مسؤولي شركة المياه عبر صدور بيانها رافضين تبريرها وإعلانها أن السبب فى أزمة إنقطاع المياه هو تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدين أن تخفيف الأحمال ساعتين فقط في اليوم، ولا يمكن أن يؤدى لهذه الأزمة التي طالت العديد من القرى بالمحافظة في مراكز مختلفة، بل ووصلت لمناطق متعددة فى المدن.

وعن ما جاء فى بيان الشركة أن السبب الثاني في أزمة انقطاع المياه هو إرتفاع درجة الحرارة مما أدى للضغط على الشبكة أثناء إجازة العيد، وفي المقابل أكدد الأهالي، أن هذا الكلام غير دقيق لأن الأزمة بدأت قبل العيد بأسبوع وليس مع بدء إجازة العيد، كما أن الحديث بأن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب، هو تبرير غير دقيق، لأنه سنويا تأتي موجات شديدة الحرارة ولم تحدث أزمة مثل التى حدثت خلال هذه الفترة، فكان من المقبول انقطاع المياه عن القرى التى بنهايات الخطوط أو ضعف المياه فى القرى، ولكن انقطاع المياه بالكامل عن مجالس قروية كاملة، وقيام الأهالى بإستخدام مياه الترع فى سابقة لم تحدث منذ 40 عاما.

FB_IMG_1718625760254

FB_IMG_1718625749693

IMG-20240617-WA0005

FB_IMG_1718622322680

IMG-20240617-WA0005

IMG-20240617-WA0002

FB_IMG_1718622322680