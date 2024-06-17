ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إنقاذ سيدة من الغرق بشاطئ عام في الغردقة

شواطئ الغردقة
شواطئ الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن رجال الإنقاذ البحري، من إنقاذ سيدة عشرينية من الغرق بشاطئ منتجع العائلات رقم 4، وذلك أثناء قضاء اجازة ثاني أيام عيد الاضحى المبارك بالغردقة.

وكانت سيدة في العشرين من عمرها قد تعرضت للغرق أثناء السباحة بأحد شواطئ مدينة الغردقة، وعلى الفور هرع رجال الإنقاذ البحري المعينين بالشاطئ، وتم انتشالها وهي تلتقط أنفاسها ببطء حتى وصول الإسعاف.

وقام رجال الإسعاف بعمل الإسعافات الأولية لها وتمكنوا من إنعاشها.

 

وقدم الزوار الشكر لرجال الإنقاذ والإسعاف على ما بذلوه من جهد في إنقاذ السيدة، مما يدل علي يقظة رجال الانقاذ علي شواطئ الغردقة.

٢٠٢٤٠٦١٧_١٣٤٩٠٩
٢٠٢٤٠٦١٧_١٣٤٩٠٩
٢٠٢٤٠٦١٧_١٣٤٩٠٤
٢٠٢٤٠٦١٧_١٣٤٩٠٤
ثاني أيام عيد الأضحى رجال الإسعاف شواطئ مدينة الغردقة مدينة الغردقة لإسعافات الأولية