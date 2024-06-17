بالصور.. إنقاذ سيدة من الغرق بشاطئ عام في الغردقة

تمكن رجال الإنقاذ البحري، من إنقاذ سيدة عشرينية من الغرق بشاطئ منتجع العائلات رقم 4، وذلك أثناء قضاء اجازة ثاني أيام عيد الاضحى المبارك بالغردقة.

وكانت سيدة في العشرين من عمرها قد تعرضت للغرق أثناء السباحة بأحد شواطئ مدينة الغردقة، وعلى الفور هرع رجال الإنقاذ البحري المعينين بالشاطئ، وتم انتشالها وهي تلتقط أنفاسها ببطء حتى وصول الإسعاف.

وقام رجال الإسعاف بعمل الإسعافات الأولية لها وتمكنوا من إنعاشها.

وقدم الزوار الشكر لرجال الإنقاذ والإسعاف على ما بذلوه من جهد في إنقاذ السيدة، مما يدل علي يقظة رجال الانقاذ علي شواطئ الغردقة.

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