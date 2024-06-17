شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء ، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 30 درجة .