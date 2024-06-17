الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تحتفل بذكرى شهداء الإبادة السريانية سيفو

أقامت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، احتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة بعد المئة لشهداء الإبادة السريانية (ܣܰܝܦܳܐ) سيفو أي (السيف)، في كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة- القاهرة.

وذلك بحضور عدد من الشخصيات من الكنيستين القبطية والأرمنية الشقيقتين، و باسل سكوتي، القنصل السوري في القاهرة، نيابة عن السفير السوري.

تخلل الاحتفال عدد من الفقرات منها كلمة الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة، التي افتتح فيها اليوم ورحب من خلالها بالحضور، كما قدم كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي عدد من الترانيم الخاصة بالحدث، واختتم اليوم بالصور التذكارية، وإشعال الشموع لإحياء ذكرى الواقعة.

يذكر أن الإبادة بلغت ذروتها عام 1915 م، وراح ضحيتها أكثر من مليوني مسيحي بين سرياني وأرمني وآشوري وكلداني، على يد العثمانيين الأتراك، الذين يرفضون الاعتراف بالجريمة حتى اليوم.

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