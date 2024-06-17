أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17يونيو 2024

استقرار أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 17 يونيو 2024، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وسط ترقب لزيادة الطلب على شراء المصوغات الذهبية نظرا لارتباط فترة الإجازة بشراء شبكة الزواج.

وتتزايد عمليات البحث عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، وسط توقعات بارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال عيد الأضحى المبارك 2024، بدعم من ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب خلال تلك الفترة، لما تشهده من مناسبات واحتفالات عديدة.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم مستوى 3140 جنيهًا في محلات الصاغة، وارتفع سعر الجرام أمس بحوالي 10 جنيهات في الصاغة المصرية، مع بدء تحرك الطلب على الشراء.

كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3588 جنيهًا للجرام، بدلا من 3577 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 2691 جنيهًا للجرام، بدلا من 2682 جنيها.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25120 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.