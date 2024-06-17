"حياة كريمة" تتكفل برعاية بائع غزل البنات الذي أبكى الملايين

علمت "البوابة نيوز" أن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي توجه إلى بائع غزل البنات بمحافظة سوهاج الذي أبكى الملايين من رواد مواقع السوشيال ميديا صاحب الفيديو الشهير، وذلك بعد ظهوره وهو يلقي بغزل البنات على الأرض ويتخلص منه بعدما فقد الشغف ولم يجد من يُقبل على الشراء منه.

كما أعلنت مبادرة "حياة كريمة" تكفلها برعاية بائع غزل البنات الذي أبكى الملايين بمحافظة سوهاج هو وأسرته.

ويعول بائع غزل البنات أسرة مكونة من 7 أفراد الأم والأب والزوجة و4 بنات الكبرى تدعى رحمة، ويخرج منذ الساعات الأولى من الصباح ويعود إلى منزله مساءً في رحلة بحث عن قوت يومه بالحلال.

وحول كواليس لحظات الفيديو المؤثرة، تبين أن عم حسن خرج في ذلك اليوم الذي شُوهد فيه، اجتمع عليه عدد من الأطفال الصغار الذين بدأوا في مضايقته ليجد نفسه بين نارين، إحداها عدم بيعه لأي قطعة حلوى من غزل البنات، ونار مضايقة الأطفال له، فقام بتقطيع جميع ما معه من غزل البنات ورميها على الأرض كما ظهر في مقطع الفيديو.