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الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024، مع استمرار عطلة الجهاز المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار في بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدولار نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، والاستثمار العربي، والتجاري الدولي CIB، وقناة السويس، والعربي الافريقي الدولي، والقاهرة، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنكي  (الأهلي الكويتي، وأبوظبي الإسلامي) ميد بنك".
وسجل سعر الدولار نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك (المصرف المتحد، والبركة، وQNB، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد، وHSBC).
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك سايب. 
كما سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

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