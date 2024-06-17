محافظ المنيا: استمرار حملات إزالة التعديات في المهد خلال إجازة العيد

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز المحافظة خلال أيام العيد و تكثيفها حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات، مؤكداً عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي 9 حالات تعد بحي شرق و غرب المدينة وحالة تعد أخرى بقرية بردنوها، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض بالتعاون مع جهات الولايه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وفى بنى مزار، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز مداومة العمل اليومى بالفترتين الصباحية والمسائية بالتفتيش والتصدى لحالات مخالفات البناء وإيقافها فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيث تم إيقاف وهدم حالة داخل الحيز العمرانى طريق العاشر حى جنوب المدينة، وإزالة حالة تعد خارج الحيز العمرانى بقرية بنى على التابعة للإصلاح الزراعى .
وأشار الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس إلى تكثيف حملات ازالة التعديات طوال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بقريتي البدرمان و دلجا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد إن الوحدة المحلية رصدت حالة بناء مخالف على أملاك دولة بقرية بنى خالد وتم الإزالة على الفور .