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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في ثاني أيام عيد الأضحى معبر كرم أبوسالم لم يشهد دخول أى شاحنات مساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت فضائية إكسترا نيوز من معبر رفح، عن آخر المستجدات عند الجانب المصري من معبر رفح البري في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أوضحت أن المعبر لم يشهد دخول أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبوسالم، وهناك عمليات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال المراسل كريم رجب، خلال تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن أن هناك هدنة تكتيكية خلال أيام عيد الأضحى لكي تمر الشاحنات، وتوفير المرور الآمن لها بدءًا من معبر كرم أبوسالم حتى طريق صلاح الدين.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أنه رغم الإعلان التكتيكي لم تدخل أي شاحنات مساعدات حتى الآن، وأكدت بعض وكالات الأمم المتحدة أنه رغم هذا الإعلان فإن  المرور الآمن للمساعدات لم يتوفر منذ أمس.

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