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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

افتتاح عرض ذات والرداء الأحمر على مسرح القاهرة للعرائس

عرض ذات والرداء الأحمر
عرض ذات والرداء الأحمر
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يفتتح الدكتور أسامة محمد علي، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي العرائسي "ذات والرداء الأحمر"، في الثامنة مساء اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس في ميدان العتبة.

"ذات والرداء الأحمر" إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة صوتية للفنانين: إسعاد يونس، هالة فاخر، سامي مغاوري، مايان السيد، أشرف طلبة، تامر فرج، عمرو رمزي، عصام الشويخ، ريم طارق، داليا طارق، 

"ذات والرداء الأحمر" من ألحان هاني شنودة، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس هدى السجيني، استعراضات مصطفى حجاج، مكساج وموسيقى تصويرية شريف الوسيمي، نحت محمد أمين، مخرج منفذ مصطفى محمود، والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ

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