استمرار رفع القمامة ومخلفات ذبيح الأضاحي بمدينة الحسنة وسط سيناء

واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أعمال رفع القمامة ومخلفات ذبيح الأضاحي بنطاق مدينة الحسنة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة، والذي وجه بالمتابعة المستمرة والمرور علي المصالح والهيئات الحكومية بالمدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للإطمئنان علي حالة المدينة من حيث الاستقرار، ومستوي تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي القطاعات والتأكد من النظافه العامه للطرق والشوارع خلال فترة إجازة العيد الرسمية.

وفي ضوء ذلك جري تنفيذ حملة نظافة شاملة تحت إشراف ومتابعة مدير إدارة البيئة والأزمات بالمجلس، سالم الصعيدي، لرفع جميع مخالفات الأضاحي والقمامة والأتربة من أنحاء شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالكامل، وذلك حفاظاً علي المظهر الحضاري للمدينة وحرصا علي صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة.

وعلي صعيد آخر، وفي إطار حرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة على نشر البهجة والسعادة علي الأسر الأولي بالرعاية، بنطاق مركز ومدينة الحسنة وبالتنسيق والتعاون مع محافظة شمال سيناء وإدارة الشؤون الإجتماعية بالحسنة، تم اليوم توزيع لحوم الأضاحي علي عدد من الأسر من أبناء مدينة الحسنة، لإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

هذا ووجه رئيس المركز والمدينة بإستمرار رفع درجة الإستعداد بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئه تحدث خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.