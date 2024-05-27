فلسطين.. شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة "البطران" شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "البطران" في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة معززة بعدد من الجرافات التي قامت بهدم محلين تجاريين في البلدة، ويعود المحلان للمواطن بسام فزاع في بلدة حزما.

أطلقت طائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" اليوم، سلسلة جديدة من نيرانها اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع مجزرة في رفح الفلسطينية بمنطقة تؤوي آلاف النازحين ، وأوضحت أن مشاهد المصابين والشهداء مروعة مع عدم وجود مستشفيات ووصفت الوضع بأنه "صعب للغاية" .

وقالت أن هناك نحو 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.