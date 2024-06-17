في ثاني أيام الأضحى.. شواطئ الغردقة تستقبل المعيدين من المحافظات المجاورة

استقبلت الشواطئ العامة والخاصة بمدينة الغردقة، المعيدين من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، وذلك لقضاء ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، علي البحر مع عائلتهم.



واستقبلت المنتزهات والحدائق العامة، ـيضا الزائرين، منذ الصباح الباكر الآلاف من الزائرين من البحر الأحمر والمدن المجاورة، للاحتفال بعيد الأضحي المبارك وقضاء الإجازة مدينة الغردقة الساحرة.



حيث أكد، كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، أن الشواطئ والمنتجع والحدائق والمنتزهات، استقبل من الصباح الباكر الآلاف من الزوار، موضحا أن المنتجع الشاطئية تسع آلاف الزائرين يوميا لقضاء إجازة عيد الأضحي.



وأوضح السكرتير المساعد، في تصريحات خاصة، لـ “ البوابة نيوز”، اليوم الاثنين، أن الشاطئ والمتتجعات العامة، تتبع إداريا محافظة البحر الأحمر، موضحا أن سعر الدخول للشاطئ العام 50 جنيها للفرد الواجد.



وأشار سليمان، إلى أن الشواطئ مجهز بفرق إنقاذ علي أعلي مستوي تدريبي، بالإضافة إلي نقطة إسعاف ثابتة للتعامل مع أي حالات طارئة علي الأرض، مضيفا أن الشاطئ يمجهز بكافيهات ومطاعم وكافة السبل الترفيهيه، مثل ملاعب والملاهي وغيرها.

فيما استقبل عدد آخر من الشواطئ العامة التابعة للمحافظة والاستثمارية، والخاصة المعيدين من كافة مدن المحافظة والمحافظات الأخري، بأسعار تناسب الجميع وتجهيزات علي اعلي مستوي امني وترفيهي.

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