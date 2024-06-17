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الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك

وزارة الداخلية تشارك
وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك
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 قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.
 وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. 

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