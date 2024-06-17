ذبح 1500 أضحية بالمجان داخل المجازر الحكومية في الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية بالإشراف الطبى ومتابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك بالمرور على مجازر (القنايات - بردين- منياالقمح - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر - كفر صقر - الإبراهيمية- مشتول السوق - إنشاص الرمل - بلبيس - أبو حماد - القرين)، لمتابعة سير العمل داخل المجازر، واستقبال أضاحى المواطنين مجانا والكشف على الأضاحى قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم ذبح ١٥٠٠ اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة، لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة، لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك، مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و فتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم و التصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.