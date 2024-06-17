محافظ المنوفية: حملات ميدانية لمتابعة مستوى النظافة في الشوارع

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن هناك حملات ميدانية على مدار اليوم، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في رفع مستوى نظافة الشوارع وتحقيق الانضباط العام.

وقام اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمرور على عدد من الشوارع بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم، للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الاشغالات المخالفة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين.



وأكد محافظ المنوفية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال اجازة عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.