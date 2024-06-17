مسرح عرائس في مراكز الشباب بكفر البطيخ بدمياط

شهدت مراكز الشباب في مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مظاهر احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث تم تنظيم فقرات من مسرح العرائس في عدد من مراكز الشباب في كفر البطيخ للاحتفال مع الأطفال.

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة دمياط، إن تلك الاحتفالات ضمن مبادرة العيد أحلى التي ـطلقتها الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات المتنوعة التى تجد فيها كافة الأعمار ما يناسبها من برامج ترفيهية أو رياضية، التى استطاعت أن تجمع أفراد الأسرة المصرية، وتسعى وزارة الشباب والرياضة، لتحقيق رؤيتها بالريادة والتميز فى الإرتقاء بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط بتنفيذ مبادرة "العيد أحلى"، بكافة مراكز شباب و رسم البسمة على وجه رواد مراكز الشباب، بعد اتخاذ كافة الإستعدادات لإستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب بالمجان مع تقديم الخدمات والفاعليات الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلا للمبادرة.

تتضمن فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الهدايا والجوائز على النشء والشباب، المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والتغطية الإعلامية لوحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة والمراكز الإعلامية بمديريات الشباب والرياضة.

