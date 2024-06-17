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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة عدد من الجنود إثر انفجار بمنطقة تدريب عسكرية في التشيك

الجيش التشيكي
الجيش التشيكي
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أعلن الجيش التشيكي إصابة العديد من جنوده إثر انفجار ذخيرة اليوم الاثنين في منطقة تدريب عسكرية بمدينة "ليبافا" في منطقة "أولوموك".
ووصف الجيش هذا الانفجار،حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، بأنه يعد حادثا خطيرا.. مشيرا إلى أنه تم إرسال مروحية إنقاذ إلى مكان الحادث الذي تولت الشرطة العسكرية التحقيق فيه من أجل تحديد أسبابه وملابساته.

الجيش التشيكي انفجار ذخيرة ليبافا