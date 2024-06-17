إصابة عدد من الجنود إثر انفجار بمنطقة تدريب عسكرية في التشيك

أعلن الجيش التشيكي إصابة العديد من جنوده إثر انفجار ذخيرة اليوم الاثنين في منطقة تدريب عسكرية بمدينة "ليبافا" في منطقة "أولوموك".

ووصف الجيش هذا الانفجار،حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، بأنه يعد حادثا خطيرا.. مشيرا إلى أنه تم إرسال مروحية إنقاذ إلى مكان الحادث الذي تولت الشرطة العسكرية التحقيق فيه من أجل تحديد أسبابه وملابساته.