توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى| صور

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، زحامًا شديدًا من الزائرين من الأطفال والشباب وكبار السن والسياح العرب والأجانب الذين توافدوا عليها، حيث كان الإقبال الكبير على المراكب النيلية.

وكثف رجال الشرطة من تواجدهم بمداخل ومخارج الحدائق ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

وتألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

ورفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وجرى تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة في القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد، وذلك من خلال أجهزة الوزارة، واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتيًا، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار مدير إدارة ري القناطر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

حدائق القناطر

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