السيطرة على حريق بمنزل بسبب تسرب غاز في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 3 طابقين، بقرية نقاليفة بمركز اطسا، ولم يسفر عنه إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل سكني، بقرية نقاليفة، بمركز اطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المنزل مكون من طابقين والنيران ممتدة الى الطابق الثاني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .