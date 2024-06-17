إخماد حريق في عمارة سكنية بالتجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل عمارة سكنية بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق عمارة سكنية بالتجمع الأول

وتلقت الأجهزة الأمنية محافظة بالقاهرة، إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 أدوار، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.