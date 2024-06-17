وكيل صحة قنا يتفقد العناية المركزة بالمستشفى العام

أجري الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بقسم العناية المركزة بمستشفي قنا العام، للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء عيد الأضحي.

رافقه فيها الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة المستشفيات والقائم بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي ، د.خالد همام مدير الإدارة الصحية بقنا، د.كريستين فتحي عضو فريق العلاجي.

وهنأ بدران خلال الزيارة الفريق الطبي بعيد الأضحي المبارك، مشيداً بجهودهم المتنوعة في سبيل راحة المرضي وسلامتهم، وخلال الزيارة تفقد المرضي بالعناية المركزة مهنئأً إياهم بالعيد داعياً الله لهم بالسلامة والمعافاة.

هذا وقد راجع الدكتور محمد وفريقه الحالات المرضية بالقسم ومدي تحسن الحالات، وتشغيل الأجهزة بصور جيدة ومدي الإلتزام بمكافحة العدوي والنظافة بالقسم.

واستمرت جولة الدكتور محمد بدران بتفقد قسم الحضانات بالمستشفي، حيث إطمئن سيادته علي أطفال الحضانات وتأكد من تشغيل شبكة الأكسجين بصورة جيدة ومدي الرعاية الطبية التي يُوليها الفريق الطبي للأطفال بالحضانات، مشدداً علي التعامل السريع مع كافة الحالات الصحية التي ترد علي المستشفي وتقديم الدعم السريع لهم وتوفير الخدمة الصحية اللازمة.

مؤكداً علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الحفاظ على صحة المرضي وسلامتهم وحصولهم علي الخدمات العلاجية اللازمة.